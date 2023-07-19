"Удивительный потенциал": Почеттино оценил уровень игры Мудрика
Аргентинец назвал условие для успешной совместной работы.
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино поделился мнением о футболисте команды Михаиле Мудрике.
По словам аргентинского специалиста, украинец имеет большой потенциал.
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"Я очень много общался со всеми игроками. Я общался с Мудриком, когда он находился в Барселоне, мы обменялись сообщениями. Он действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом.
Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас", - приводит слова Почеттино журналист Standard Sport Низаар Кинселла.
Напомним, в минувшем сезоне на счету 22-летнего украинца всего два ассиста в 15 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Челси с Мудриком в составе отправился на тренировочный сбор.