"Удивительный потенциал": Почеттино оценил уровень игры Мудрика

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино поделился мнением о футболисте команды Михаиле Мудрике.

По словам аргентинского специалиста, украинец имеет большой потенциал.

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"Я очень много общался со всеми игроками. Я общался с Мудриком, когда он находился в Барселоне, мы обменялись сообщениями. Он действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом.

Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас", - приводит слова Почеттино журналист Standard Sport Низаар Кинселла.

Напомним, в минувшем сезоне на счету 22-летнего украинца всего два ассиста в 15 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси с Мудриком в составе отправился на тренировочный сбор.