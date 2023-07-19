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Онана прокомментировал переход в Манчестер Юнайтед

Футболист поделился эмоциями о своем предстоящем трансфере в английский клуб.
Сегодня, 14:00
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Будущий новичок Манчестер Юнайтед Андре Онана прокомментировал свой трансфер в английский клуб.

По словам футболиста, он хочет добиться успеха в стане манчестерского гранда.

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"Я человек, который всегда стремится к новым вызовам. Играть в АПЛ, да еще и за такой клуб, как Манчестер Юнайтед – это непреодолимое желание. Все стороны хотели, чтобы это произошло. Но важно то, что даже если бы я остался, то был бы все равно счастлив, потому что у меня никогда не было проблем в Интере. Теперь хочу я начать новый и увлекательный опыт с тренером, который является для меня мастером.

Я отправляюсь в замечательную лигу и большой клуб, который имеет огромную историю. Начну с нуля и ежедневно буду делать все, чтобы показать новым болельщикам, кто я есть. В Юнайтед есть замечательная династия вратарей, от Шмейхеля до ван дер Сара и Де Хеа. То, что меня выбрали для продолжения этой традиции, делает меня гордым.

Я хочу выигрывать трофеи со своими новыми одноклубниками. Я хочу и надеюсь выиграть Лигу чемпионов с Манчестер Юнайтед", - цитирует Онану La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что лидер Манчестер Юнайтед отклонил предложения саудовских клубов.

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