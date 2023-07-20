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Определилась судьба Фелиша в Атлетико

"Матрасники" готовы отпустить португальца в стан конкурента.
Сегодня, 07:22
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Футболист сборной Португалии Жоау Фелиш близок к переходу в Барселону.

Как сообщает As, мадридский Атлетико одобрил переход полузащитника в каталонскую команду. Речь идет об аренде с правом выкупа.

Клубы близки к тому, чтобы согласовать сделку на текущей неделе.

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Отметим, что Фелиш признался, что всегда мечтал играть за Барселону. Руководство Атлетико отреагировало на заявление португальца, который был раскритикован.

Напомним, 23-летний игрок выступает за мадридскую команду с сезона-2019/20. В прошлом сезоне португалец выступал за Челси на правах аренды.

Действующий контракт Жоау с "матрасниками" истекает летом 2027 года.

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