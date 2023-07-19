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Атлетико отреагировал на заявление Фелиша о желании перейти в Барселону

Руководство клуба рассержено на португальского футболиста.
Сегодня, 14:40
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Футболист Атлетико Жоау Фелиш сделал публичное заявление, в котором сообщил о желании выступать за Барселону.

Как сообщает Marca, боссы мадридского клуба посчитали высказывание португальца непрофессиональными и неуважительными.

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Информируется, что представитель Фелиша знает про условия, которые нужно выполнить, чтобы игрок ушел.

Отмечается, что Атлетико не хочет опускать 23-летнего в клуб из Испании, однако будет вынужден сделать, если других предложений не будет.

Действующий контракт Жоау с "матрасниками" истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось, что середняк Ла Лиги может усилиться действующим обладателем ЛЧ.

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