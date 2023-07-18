Середняк Ла Лиги может усилиться действующим обладателем ЛЧ

Атлетик Бильбао определился с приоритетом на летнее трансферное окно.

Как сообщает Relevo, баски хотят вернуть в клуб своего экс-игрока Эмерика Ляпорта. Представители клуба контактировали с агентом футболиста, чтобы выяснить насколько это реально.

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Сам Эмерик продолжает изучать варианты продолжения карьеры, однако, для него возвращение в чемпионат Испании также является приоритетным вариантом.

Напомним, что Ляпорт находился в системе Атлетика с 2010 по 2011 года, затем вернулся в 2012, и выступал за клуб до 2018. Затем он перебрался в Ман Сити, где в частности в минувшем сезоне стал обладателем Лиги чемпионов.

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