Манчестер Сити отказался отдавать Барселоне в аренду одного из лидеров

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва просится в Барселону. Об этом сообщает издание Marca.

Английский клуб готов продать своего футболиста только за 80 миллионов евро. "Горожане" не станут рассматривать аренду игрока.

Читай также: Защитник Ман Сити обсудит в ближайшее время свое будущее с Гвардиолой

Барселоне хотелось бы взять Силву на год с последующим выкупом, но Сити уже отказался от данной сделки. На португальца также претендуют клубы из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне не счету 28-летнего португальца четыре гола и пять ассистов в 34 матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!