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Манчестер Сити отказался отдавать Барселоне в аренду одного из лидеров

Англичанине рассматривают только полноценный трансфер.
Сегодня, 15:20
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва просится в Барселону. Об этом сообщает издание Marca.

Английский клуб готов продать своего футболиста только за 80 миллионов евро. "Горожане" не станут рассматривать аренду игрока.

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Барселоне хотелось бы взять Силву на год с последующим выкупом, но Сити уже отказался от данной сделки. На португальца также претендуют клубы из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне не счету 28-летнего португальца четыре гола и пять ассистов в 34 матчах АПЛ.

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