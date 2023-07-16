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Защитник Ман Сити обсудит в ближайшее время свое будущее с Гвардиолой

Уокер может перебраться в Баварию.
Сегодня, 13:51
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер в ближайшее время встретится с главным тренером клуба Пепом Гвардиолой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Футболист сборной Англии хочет обсудить с наставником клуба свое будущее в команде. От этого разговора будет зависеть дальнейшая карьера игрока.

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На Уокера претендует Бавария. Сам фулбек готов летом перебраться в стан мюнхенцев. Стороны уже согласовали условия сотрудничества.

В минувшем сезоне защитник провел 27 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Кайл Уокер

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