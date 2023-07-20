Названо условие, при котором Фелиш перейдет в Барселону

Футболист мадридского Атлетико близок к тому, чтобы перебраться в Барселону.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, 23-летний игрок окажется в стане "сине-гранатовых", как только клуб продаст кого-то из игроков атаки.

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На данный момент у каталонцев нет средств на приобретение хавбека Атлетико. Если трансфер Феликса и состоится, то не раньше августа.

Действующий контракт Жоау с "матрасниками" истекает летом 2027 года.

В прошлом сезоне 23-летний португалец выступал на правах аренды в Челси.

Ранее сообщалось, что Атлетико согласился отпустить звездного футболиста.

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