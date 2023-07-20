Чуть не стали жертвами: звездные игроки Тоттенхэма не смогли доиграть в гольф из-за драки кенгуру

Лондонский Тоттенхэм отправился на предсезонное турне в Австралию, где готовится к старту английской Премьер-лиги.

Новичок команды Джеймс Мэддисон и форвард Харри Кейн решили поиграть гольф в свободное время.

Однако из развлечение было приостановлено дракой кенгуру. Кейн был в шоке от увиденного, а Мэддисон подробно снял видео дуэли животных. Забавно, что третий кенгуру хотел вмешаться, однако остался лишь наблюдателем.

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Кроме того, один из дерущихся животных заметил звездных футболистов. Джеймс на секунду даже испугался, произнеся: "О, мой Бог". К счастью, кенгуру успокоились и не стались драться с английскими игроками.

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