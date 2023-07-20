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Бывший тренер Динамо стал консультантом польского любительского клуба

Александр Хацкевич озвучил свои цели в варшавской команде.
Сегодня, 14:12
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Бывший игрок и тренер Динамо Александр Хацкевич начал работать в варшавской Скри 1921. 

Польский клуб сообщил о том, что 49-летний белорусский специалист будет занимать должность консультанта.

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"Сейчас у меня есть свободное время не только для семьи, но и для того, чтобы поиграть в футбол с друзьями. Польский клуб, с которым я буду работать - любительский, в нем нет профессиональных игроков, но уровень футбола достаточно высок.

Я хочу помочь ребятам добиться успеха. Профессиональная помощь тренеру Скра, раскрытие потенциала отдельных игроков и команды в целом, подготовка команды к переходу на профессиональный уровень - на этом будет сосредоточено мое внимание", - прокомментировал назначение Хацкевич.

Ранее бывший тренер Динамо рассказал о курьезной ситуации, в которую он попал на Кипре.


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