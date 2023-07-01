"Я был су**й": Экс-тренер Динамо рассказал о курьезной ситуации, в которую он попал на Кипре

Александр Хацкевич наверняка с тех пор подтянул свои знания в одной из сфер.

Экс-тренер и футболист Динамо Александр Хацкевич поделился курьезным случаем, который случился с ним на Кипре.

Белоруский специалист попал в курьезную ситуацию из-за плохого знания английского языка.

Читай также: Порту интересуется защитником Динамо

"Как-то на Кипре меня спросили, чем я занимался. Я говорю: "I was the beach" - "Я был су**й". Это знание языка.

Я хотел сказать, что я был на пляже. Надо было сказать "I was on the beach", - рассказал Хацкевич в интервью SportArena.

Отметим, что последним клубом Александра была кипрская Кармиотисса, в которой он проработал всего полтора месяца.