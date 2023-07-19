Аль-Хиляль - Динамо 0:1 Видео гола и обзор матча 19.07.2023

В рамках очередного матча предсезонной подготовки киевское Динамо встретилось с саудовским Аль-Хилялем.

Коллектив Мирчи Луческу с минимальным счетом справился с командой, которая недавно усилилась такими игроками, как: Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Эдуар Менди.

Автором единственного забитого мяча в поединке стал Виталий Буяльский. Хавбек столичного клуба открыл счет в начале матча.

Видео голов и обзор матча Динамо Киев - Аль-Хиляль

Аль-Хиляль - Динамо 0:1

Гол: Буяльський, 5.

Аль-Хиляль (стартовый состав): Аль-Муаюф, Аль-Хамдан, Майкл, Абдулхамид, Аль-Болеахи, Н. Аль-Давсари, С. Аль-Давсари, Каррильо, Кулибали, Невеш, Милинкович-Савич.

Динамо: Бущан (Нещерет, 71), Дубинчак (Малыш, 84), Биловар (Сирота, 71), Попов (Дячук, 81), Тымчик (Вивчаренко, 84), Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Царенко, 81), Буяльский (Андриевский, 81), Кабаев (Волошин, 29), Ярмоленко (Караваев, 71), Бенито (Ванат, 71).