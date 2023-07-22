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Зинченко объяснил, почему перебрался в Арсенал из Манчестер Сити

Украинец готов играть лишь под руководством одного тренера.
Сегодня, 09:14
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник Александр Зинченко поделился подробностями своего перехода из Манчестер Сити в Арсенал летом прошлого года.

По словам футболиста, он согласился на трансфер в лондонский клуб из-за Микеля Артеты, с которым он ранее работал в манчестерском клубе.

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"Не секрет, что я давно знаком с Микелем еще по Сити. Я сказал себе, что если когда-нибудь я и уйду из Манчестер Сити и останусь в Премьер-лиге, то только под руководством одного менеджера, и это будет Микель Артета. То, как он видит футбол, как принимает решения, он - победитель, и у него такой менталитет, который невозможно не любить.

Попасть в такую команду - мечта любого футболиста во всем мире, и вы можете видеть, как мы радуемся каждому дню, как все мы усердно работаем. Наверное, в прошлом сезоне я не помню ни одного дня, когда бы персонал не был на тренировочной площадке. Это правильный подход к работе, если вы хотите достичь чего-то большого, именно так нужно себя вести", - приводит слова Зинченко официальный сайт клуба.

Ранее стала известна зарплата Зинченко в Арсенале.


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