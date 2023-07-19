Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Украинец входит в топ-10 по этому показателю.
Английский портал 90min.com поделился деталями того, сколько Арсенал платит своим футболистам.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Футболист расположился на 8 месте с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю, что равняется 7,8 млн фунтов в год.
На первом месте новичок команды Кай Хаверц, вторую позицию занял Габриэль Жезус, а тройку лидеров замыкает еще один новичок Деклан Райс.
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Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Арсенала
- Кай Гаверц - 330 тысяч фунтов в неделю;
- Габриэль Жезус - 265 тысяч фунтов;
- Деклан Райс - 250 тысяч фунтов;
- Томас Партей - 200 тысяч фунтов;
- Букайо Сака - 195 тысяч фунтов.
- Уильям Салиба - 192 тысячи фунтов;
- Габриэл Мартинелли - 180 тысяч фунтов;
- Александр Зинченко - 150 тысяч фунтов;
- Бен Уайт - 120 тысяч фунтов;
- Аарон Рэмсдейл - 120 тысяч фунтов.
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