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Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале

Украинец входит в топ-10 по этому показателю.
Вчера, 22:53
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Английский портал 90min.com поделился деталями того, сколько Арсенал платит своим футболистам.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Футболист расположился на 8 месте с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю, что равняется 7,8 млн фунтов в год.

На первом месте новичок команды Кай Хаверц, вторую позицию занял Габриэль Жезус, а тройку лидеров замыкает еще один новичок Деклан Райс.

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Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Арсенала

  1.  Кай Гаверц - 330 тысяч фунтов в неделю;
  2. Габриэль Жезус - 265 тысяч фунтов;
  3. Деклан Райс - 250 тысяч фунтов;
  4. Томас Партей - 200 тысяч фунтов;
  5. Букайо Сака - 195 тысяч фунтов.
  6. Уильям Салиба - 192 тысячи фунтов;
  7. Габриэл Мартинелли - 180 тысяч фунтов;
  8. Александр Зинченко - 150 тысяч фунтов;
  9. Бен Уайт - 120 тысяч фунтов;
  10. Аарон Рэмсдейл - 120 тысяч фунтов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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