Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале

Украинец входит в топ-10 по этому показателю.

Английский портал 90min.com поделился деталями того, сколько Арсенал платит своим футболистам.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Футболист расположился на 8 месте с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю, что равняется 7,8 млн фунтов в год.

На первом месте новичок команды Кай Хаверц, вторую позицию занял Габриэль Жезус, а тройку лидеров замыкает еще один новичок Деклан Райс.

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Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Арсенала

Кай Гаверц - 330 тысяч фунтов в неделю; Габриэль Жезус - 265 тысяч фунтов; Деклан Райс - 250 тысяч фунтов; Томас Партей - 200 тысяч фунтов; Букайо Сака - 195 тысяч фунтов. Уильям Салиба - 192 тысячи фунтов; Габриэл Мартинелли - 180 тысяч фунтов; Александр Зинченко - 150 тысяч фунтов; Бен Уайт - 120 тысяч фунтов; Аарон Рэмсдейл - 120 тысяч фунтов.

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