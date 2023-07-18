Зинченко принял участие в презентации гостевой формы Арсенала

Комплект выполнен в неоновом цвете с черно-голубыми вставками.

Лондонский Арсенал представил гостевую форму на сезон-2023/24.

Комплект сделан в неоновой расцветке с хаотичными черными полосами и эмблемой голубого цвета.

Отметим, что в презентации футболки принял участие украинский защитник Александр Зинченко.

Также в видеооролике снялся ряд известных людей, в частности, актер Эйса Баттерфилд известный по роли Отиса Мильберна в сериале Половое воспитание.

Ready to broadcast Islington’s finest to the world 📻



Introducing the new Arsenal x @adidasFootball 23/24 Men’s Team away kit 👇 — Arsenal (@Arsenal) July 18, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что домашнюю и гостевую форму представило киевское Динамо.