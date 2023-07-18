iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко принял участие в презентации гостевой формы Арсенала

Комплект выполнен в неоновом цвете с черно-голубыми вставками.
Сегодня, 11:19
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Лондонский Арсенал представил гостевую форму на сезон-2023/24.

Комплект сделан в неоновой расцветке с хаотичными черными полосами и эмблемой голубого цвета.

Отметим, что в презентации футболки принял участие украинский защитник Александр Зинченко.

Также в видеооролике снялся ряд известных людей, в частности, актер Эйса Баттерфилд известный по роли Отиса Мильберна в сериале Половое воспитание.

Напомним, ранее сообщалось, что домашнюю и гостевую форму представило киевское Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

Статьи по теме

Официально: Деклан Райс - игрок Арсенала Официально: Деклан Райс - игрок Арсенала
Зинченко пропустит старт предсезонной подготовки Арсенала Зинченко пропустит старт предсезонной подготовки Арсенала
Арсенал официально подпишет лидера Вест Хэма в ближайшее время Арсенал официально подпишет лидера Вест Хэма в ближайшее время
Вест Хэм недоволен затянувшимся трансфером Райса в Арсенал Вест Хэм недоволен затянувшимся трансфером Райса в Арсенал
Помочь журналистам

Видео

Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя
Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Футбол14:18
Брайтон Де Дзерби отклонил многомиллионное предложение Челси по своему лидеру
Бокс14:15
Богачук изъявил готовность провести бой за звание чемпиона мира
Европа13:55
С легенды Манчестер Юнайтед сняли обвинения по делу о домашнем насилии
Футбол13:50
Хавбек Динамо может стать одноклубником Яремчука
Киберспорт13:50
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Другие страны13:30
Чемпионат мира-2023 (женщины): расписание, результаты и формат турнира
Футбол13:24
Гладкий установил рекорд чемпионатов Украины
Европа13:19
Бавария готова расстаться с ключевым футболистом
Европа12:58
Одноклубник Миколенко перебрался в аутсайдер второго английского дивизиона
Европа12:52
Артета: Месси только своим присутствием устроит революцию в МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK