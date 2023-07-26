Украинский футболист забил дебютный гол за шотландский клуб
Максим Кучерявый не помог своей команде избежать вылета из Кубка.
В рамках Кубка шотландской лиги Сент-Джонстон встречался с Эйр Юнайтед.
В составе хозяев свой дебютный гол забил украинский полузащитник Максим Кучерявый.
Несмотря на его голевое действие, Сент-Джонстон проиграл встречу - 1:2.
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Отметим, что 21-летний украинец провел 11 матч в составе Сент-Джонстона.
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