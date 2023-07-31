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Футбол

Хави отреагировал на потенциальный переход Дембеле в ПСЖ

Наставник каталонцев ничего не знает о желании француза сменить клуб.
Сегодня, 11:48

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал слухи, что Усман Дембеле перейдет в ПСЖ.

По словам специалиста, француз счастлив в команде, а также он ничего не знает об интересе парижского клуба.

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"Посмотрим, во время трансферного окна мало что знаешь.

Я вижу, что Усман счастлив в «Барсе». Если что-нибудь будет, он нам расскажет. Пока он здесь и счастлив", - приводит слова Хави 90min.

В прошлом сезоне Усман Дембеле провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что вингер Барселоны готов покинуть клуб.

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