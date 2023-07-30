ПСЖ объявил о подписании голкипера Барселоны

ПСЖ подписал голкипера Барселоны Арнау Тенаса. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Парижский гранд подписал контракт с 22-летним испанцам до лета 2026 года. Игрок перебрался в новую команду на правах свободного агента.

Напомним, Тенас является воспитанником "сине-гранатовых". С 2020 года вратарь провел 49 матчей за вторую команду Барселоны.

Ранее сообщалось, что футболист Барселоны отказался от перехода в ПСЖ.

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