ПСЖ объявил о подписании голкипера Барселоны
Тенас пополнил ряды парижского клуба.
ПСЖ подписал голкипера Барселоны Арнау Тенаса. Об этом клуб объявил в соцсетях.
Парижский гранд подписал контракт с 22-летним испанцам до лета 2026 года. Игрок перебрался в новую команду на правах свободного агента.
🔴 #WelcomeTenas 🔵pic.twitter.com/QbHohOCCKx— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 30, 2023
Напомним, Тенас является воспитанником "сине-гранатовых". С 2020 года вратарь провел 49 матчей за вторую команду Барселоны.
Ранее сообщалось, что футболист Барселоны отказался от перехода в ПСЖ.
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