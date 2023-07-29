Футболист Барселоны отказался от перехода в ПСЖ

Французский вингер Усман Дембеле не намерен возвращаться на родину в столичный ПСЖ.

Как сообщает издание Sport, игрок отказался от предложение парижан несмотря на то, что руководство клуба было готово активировать его клаусулу в размере 50 млн евро.

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Дембеле хочет остаться в стане "сине-гранатовых" и его не убедило даже то, что ПСЖ предложило ему улучшенные условия контракта, а согласно договоренности с Барселоной футболист получит 50% от своего трансфера, что составит 25 млн евро.

В минувшем сезоне Усман провел 35 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 9 результативных передач.

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