МЮ подписал рекордный контракт с техническим спонсором
Adidas заплатит манкунианцам более 900 млн фунтов.
Манчестер Юнайтед и немецкая комания Adidas подписали новый долгосрочный контракт.
Напомним, что стороны начали сотрудничество с сезона-2015/16, а до этого манкунианцы работали с Nike.
По новому соглашению, Adidas останется техническим спонсором команды из Манчестера до 2035 года. По новому контракту клуб получит более 900 млн фунтов, что является рекордом для АПЛ.
По предыдущему соглашению с Аdidas клуб получал 75 млн фунтов в год. Теперь эта сумма увеличится до 90 млн фунтов за сезон.
Напомним, сегодня МЮ уступил в товарищеском матче дортмундской Боруссии.
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