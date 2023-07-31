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Футбол

МЮ подписал рекордный контракт с техническим спонсором

Adidas заплатит манкунианцам более 900 млн фунтов.
Сегодня, 12:07
Манчестер Юнайтед / manutd.com
Манчестер Юнайтед / manutd.com

Манчестер Юнайтед и немецкая комания Adidas подписали новый долгосрочный контракт.

Напомним, что стороны начали сотрудничество с сезона-2015/16, а до этого манкунианцы работали с Nike.

По новому соглашению, Adidas останется техническим спонсором команды из Манчестера до 2035 года. По новому контракту клуб получит более 900 млн фунтов, что является рекордом для АПЛ.

По предыдущему соглашению с Аdidas клуб получал 75 млн фунтов в год. Теперь эта сумма увеличится до 90 млн фунтов за сезон.

Напомним, сегодня МЮ уступил в товарищеском матче дортмундской Боруссии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: adidas манчестер юнайтед

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