Зинченко устроил красочную вечеринку для дочери в день рождения

Во вторник, 1 августа, дочь игрока сборной Украины Александра Зинченко Ева праздновала свое двухлетие.

Защитник лондонского Арсенала вместе со своей возлюбленной Владой организовали праздник для девочки.

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Пара устроила детскую вечеринку, а имениннице подарили мягкие игрушки и многое другое.

Напомним, что в семье Зинченко родилась вторая дочь.

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