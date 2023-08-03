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Зинченко устроил красочную вечеринку для дочери в день рождения

Украинский футболист подарил незабываемые эмоции для девочки.
Сегодня, 10:25
Александр Зинченко и Влада Седан / instagram.com/zinchenko_96
Александр Зинченко и Влада Седан / instagram.com/zinchenko_96

Во вторник, 1 августа, дочь игрока сборной Украины Александра Зинченко Ева праздновала свое двухлетие.

Защитник лондонского Арсенала вместе со своей возлюбленной Владой организовали праздник для девочки.

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Пара устроила детскую вечеринку, а имениннице подарили мягкие игрушки и многое другое.

Напомним, что в семье Зинченко родилась вторая дочь.

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