Зинченко устроил красочную вечеринку для дочери в день рождения
Украинский футболист подарил незабываемые эмоции для девочки.
Во вторник, 1 августа, дочь игрока сборной Украины Александра Зинченко Ева праздновала свое двухлетие.
Защитник лондонского Арсенала вместе со своей возлюбленной Владой организовали праздник для девочки.
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Пара устроила детскую вечеринку, а имениннице подарили мягкие игрушки и многое другое.
Напомним, что в семье Зинченко родилась вторая дочь.
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