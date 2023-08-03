Польский клуб отреагировал на антиукраинские баннеры своих фанатов и грозит наказанием

В польском Шленске отреагировали на антиукраинскую акцию своих фанатов, которую они устроили на стадионе на недавнем домашнем матче чемпионата с Заглембе Любин (1:2).

Во время этого поединка ультрас вроцлавского клуба развернули на трибунах баннеры с призывом "остановить украинизацию Польши", а также с нецензурными высказываниями об Украинской повстанческой армии и Степане Бандере.

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В Шленске заявили, что подобные высказывания отдельных лиц не отображают позицию клуба. Кроме того, в клубе намерены провести расследование и наказать причастных к скандальной акции, запретив им посещать стадион.

"Мы проанализируем видеозаписи с камер на стадионе. На правах организаторов матча мы можем подать заявление на запрет посещения стадиона лицам, которых можно узнать на записях.

Клуб, как организатор соревнований, не знал о баннерах, которые появились на трибунах во время матча против Заглембе, и отмечает, что содержащиеся там лозунги не являются позицией клуба. Появление баннеров и их небольшие размеры говорят о том, что они были пронесены на стадион не в готовом виде.

Надписи могли быть сделаны на стадионе (например, в туалете, где у нас по регламенту нет наблюдения). В то же время, напомним, что охрана, которая обеспечивает порядок на матче, не имеет права на личный обыск.

Также стоит отметить, что на матче присутствовало 17 тысяч болельщиков, которые в подавляющем большинстве были сосредоточены на поддержке своей команды и никоим образом не проявляли своих взглядов и мнений, не связанных со спортивным событием.

Ежедневно мы тесно сотрудничаем как с Польским футбольным союзом, так и с Экстраклясой, работая вместе по улучшению безопасности и организации матчей на стадионах. Мы заявляем об открытости к сотрудничеству и диалогу, чтобы совместно противодействовать плохим практикам", - приводит заявление клуба Sportowe Fakty.

Стоит отметить, что на стадионе Шленска Tarczyński Arena 26 августа свой ближайший бой проведет обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, встретившись в ринге с Даниэлем Дюбуа.

Также на этой арене 9 сентября сборная Украины сыграет против Англии в рамках квалификации Евро-2024.

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