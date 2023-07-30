Фанаты польского клуба вывесили антиукраинские баннеры во время матча

Ультрас Шленска устроили скандальную акцию на стадионе, где вскоре сыграет сборная Украины.

Матч второго тура чемпионата Польши между вроцлавским Шленском и Заглембе Любин ознаменовался скандалом, после того как фанаты хозяев поля решили высказать свою антиукраинскую позицию.

Радикально настроенные болельщики вроцлавской команды, которая в это поединке потерпела поражение 1:2, разместили на трибунах стадиона оскорбительные баннеры в адрес Украины.

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В частности, фанаты требовали "остановить украинизацию Польши" и утверждали, что "украинцы убивали детей на Волыни". Также были вывешены баннеры с нецензурными высказываниями об Украинской повстанческой армии и Степане Бандере.

Ze wszystkimi hasłami się nie zgadzam. pic.twitter.com/ykRhxI7YBV — Marcin Torz (@MarcinTorz) July 29, 2023

Стоит отметить, что уже скоро именно на этом домашнем стадионе Шленска свой ближайший матч должна провести сборная Украины, встретившись с Англией в квалификации Евро-2024. Поединок состоится на Тарчинской Арене 9 сентября.

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