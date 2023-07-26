Полузащитник Динамо официально перешел в польский клуб

Сергей Булеца последний год по контракту с киевлянами проведет в аренде.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Булеца пополнил состав польского Заглембе Любин.

Как сообщает официальный сайт представителя высшего дивизиона Польши, 24-летний украинский хавбек будет выступать за свою новую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.

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"Очень рад, что буду играть в Любине. Я хотел что-то изменить в своей карьере, и я думаю, что выступления в Польше помогут мне развиваться. Я хочу отплатить хорошей игрой Заглембе только за эту возможность. Смотрел последний матч против Руха Хожув, рад, что мои друзья справились и победили. Надеюсь, я хорошо впишусь в команду и мы вместе будем радоваться следующим победам", - прокомментировал свой переход Булеца.

Источник: zaglebie.com

Отметим, что действующий контракт полузащитника с Динамо рассчитан также еще на один год.

В двух предыдущих сезонах Булеца выступал в аренде в Заре. В составе луганской команды хавбек провел 54 матча во всех турнирах, отличившись девятью голами и 13 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб подписал легионера Динамо.

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