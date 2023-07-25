Бельгийский клуб подписал легионера Динамо
Джастин Лонвейк проведет следующий сезон в Андерлехте.
Легионер киевского Динамо Джастин Лонвейк отправился в аренду.
Следующий сезон нидерландец проведет в бельгийском Андерлехте. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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У "фиолетовых" будет доступна опция выкупа контракта полузащитника после завершения арендного соглашения.
В минувшем сезоне Лонвейк за столичный клуб провел 18 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.
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