Динамо объявило об уходе Жерсона Родригеса в аренду
Нападающий имеет все шансы больше не сыграть за киевлян.
Футболист сборной Люксембурга и Динамо Жерсон Родригеш перешел в Сивасспор.
28-летний нападающий будет выступать за турецкий клуб на правах аренды, которая рассчитана на сезон.
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Действующее соглашение Родригеса с Динамо Киев истекает летом следующего года.
В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за Аль-Вахду, в составе которой забил 2 гола в 16 матчах.
Сивасспор по итогу прошлого сезона финишировал 14-м в чемпионате Турции.
Ранее сообщалось, что бельгийский клуб подписал легионера Динамо.
Источник: ФК Динамо Киев