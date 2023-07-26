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Динамо объявило об уходе Жерсона Родригеса в аренду

Нападающий имеет все шансы больше не сыграть за киевлян.
Сегодня, 13:30
Жерсон Родригес / ФК Динамо Киев
Жерсон Родригес / ФК Динамо Киев

Футболист сборной Люксембурга и Динамо Жерсон Родригеш перешел в Сивасспор.

28-летний нападающий будет выступать за турецкий клуб на правах аренды, которая рассчитана на сезон.

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Действующее соглашение Родригеса с Динамо Киев истекает летом следующего года.

В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за Аль-Вахду, в составе которой забил 2 гола в 16 матчах.

Сивасспор по итогу прошлого сезона финишировал 14-м в чемпионате Турции.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб подписал легионера Динамо.

Источник: ФК Динамо Киев

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