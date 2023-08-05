Лидер сборной Хорватии подписал контракт с Манчестер Сити - Фабрицио

"Горожане" оформят покупку самого дорого защитника в истории.

Защитник РБ Лейпцига Йошко Гвардиол в ближайшее время официально станет игроком Манчестер Сити.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 21-летний футболист уже прошел медосмотр.

Кроме того, стороны подписали контракт, однако о сроках пока не сообщается.

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Ожидается, что Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории футбола - Сити заплатит за него 90 миллионов евро.

Напомним, Йошко перешел в Лейпциг из загребского Динамо в 2021 году за 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложил своему ветерану улучшенный контракт.

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