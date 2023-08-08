Матчи саудовской лиги будет транслировать в Европе

А в потенциале и в Северной Америке.

Стриминговая платформа DAZN ведет переговоры о покупке прав на трансляцию игр саудовской лиги, пишет The Athletic.

Платформа убеждена, что соглашение удастся заключить до 11 августа, когда стартует чемпионат.

Матчи можно будет смотреть в Великобритании, Германии и Австрии в течение всего сезона.

Планируется транслировать все матчи Ан-Насра Криштиану Роналду, а также еще по три матча других команд в каждом туре.

Кроме того DAZN уже ведет переговоры с другой платформой IMG, чтобы начать показы также в США и Канаде.

Ранее, напомним, ПСЖ подписал потенциальную замену Килиану Мбаппе.

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