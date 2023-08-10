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Вингер Милана близок к переходу в Дженоа

"Россонери" избавляются от балласта, в том числе Жуниора Мессиаса.
Сегодня, 17:30
Жуниор Мессиас / Getty Images
Жуниор Мессиас / Getty Images

Милан продолжает свою летнюю активность на трансферном рынке.

Как сообщает итальянский журналист Антонио Витьелло, "россонери в ближайшее время расстанутся с Жуниором Мессиасом.

По информации источника, 32-летний вингер перейдет в Дженоа на правах аренды. При этом ожидается, что это будет аренда с обязательством выкупа игрока.

Для заключения сделки игрок должен продлить контракт с "дьяволами" так как действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года. В противном случае клубы будут договариваться о полноценном трансфере прямо сейчас.

Напомним, что недавно Милан объявил об очередном трансфере - итальянский клуб приобрел полузащитника сборной США.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан дженоа Серия А

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