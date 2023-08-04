Милан представил очередного летнего новичка, на этот раз из Валенсии
Милан на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Валенсии и сборной США Юнуса Муса.
За трансфер 20-летнего футболиста итальянский клуб заплатил 20 миллионов евро. С игроком был подписан пятилетний контракт.
✍️ The ink is dry, and the future is bright! 🌟🔴⚫️ #ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/k8Tl84wUWH— AC Milan (@acmilan) August 4, 2023
Уроженец Нью-Йорка Муса - воспитанник лондонского Арсенала. В 2019 году он присоединился к "летучим мышам" на правах свободного агента.
В составе Валенсии он сыграл 108 матчей, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.
На счету игрока также 24 матча за национальную сборную США, в составе которой он дважды становился победителем Лиги наций КОНКАКАФ.
Ранее стало известно, что защитник Милана может в ближайшее время сменить клубную прописку.
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