iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан представил очередного летнего новичка, на этот раз из Валенсии

Юнус Муса официально присоединился к "россонери".
Сегодня, 20:19
Юнус Муса / ФК Милан
Юнус Муса / ФК Милан

Милан на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Валенсии и сборной США Юнуса Муса.

За трансфер 20-летнего футболиста итальянский клуб заплатил 20 миллионов евро. С игроком был подписан пятилетний контракт.

Уроженец Нью-Йорка Муса - воспитанник лондонского Арсенала. В 2019 году он присоединился к "летучим мышам" на правах свободного агента.

В составе Валенсии он сыграл 108 матчей, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

На счету игрока также 24 матча за национальную сборную США, в составе которой он дважды становился победителем Лиги наций КОНКАКАФ.

Ранее стало известно, что защитник Милана может в ближайшее время сменить клубную прописку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан валенсия

Статьи по теме

Защитник Милана заинтересовал клубы Англии, Германии и Италии Защитник Милана заинтересовал клубы Англии, Германии и Италии
Милан может подписать защитника Барселоны Милан может подписать защитника Барселоны
Аталанта арендует провалившегося в Милане бельгийского таланта Аталанта арендует провалившегося в Милане бельгийского таланта
Кавани определился с клубом, в котором продолжит карьеру Кавани определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Помочь журналистам

Видео

Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Украина21:21
Оболонь - Динамо 2:4 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Теннис21:21
Свитолина в напряженном матче уступила четвертой ракетке мира в 1/4 финала турнира в США
Другие21:17
Украинка завоевала бронзу по дзюдо на Мастерсе в Будапеште
Украина21:06
УПЛ: турнирная таблица сезона-2023/24
Украина20:51
Бомбардиры УПЛ: Игроки Динамо лидируют в гонке
Европа20:42
Пеп о Сильве: Мы не получили нормального предложения
Европа20:19
Милан представил очередного летнего новичка, на этот раз из Валенсии
Европа20:14
Интер окончательно определился с кандидатурой вратаря
НБА19:58
Лейкерс хотят дать Дэвису максимальное продление
Европа19:41
Главный тренер Вест Хэма рассорился с руководством
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK