Милан представил очередного летнего новичка, на этот раз из Валенсии

Милан на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Валенсии и сборной США Юнуса Муса.

За трансфер 20-летнего футболиста итальянский клуб заплатил 20 миллионов евро. С игроком был подписан пятилетний контракт.

Уроженец Нью-Йорка Муса - воспитанник лондонского Арсенала. В 2019 году он присоединился к "летучим мышам" на правах свободного агента.

В составе Валенсии он сыграл 108 матчей, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

На счету игрока также 24 матча за национальную сборную США, в составе которой он дважды становился победителем Лиги наций КОНКАКАФ.

Ранее стало известно, что защитник Милана может в ближайшее время сменить клубную прописку.

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