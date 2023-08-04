Защитник Милана заинтересовал клубы Англии, Германии и Италии

Милан после того, как хорошо заработал на продаже Сандро Тонали, был очень активен на трансферном рынке.

Но итальянский клуб не забывает и о том, что нужно избавляться от балласта, который не соответствует уровню команды.

В связи с этим "россонери" готовы расстаться с защитником Фоде Балло-Туре. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, 26-летним сенегальцем интересуется Вердер.

Бременцы запросили информацию об игроке, еще не сделав официального предложения.

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Стоит отметить, что в последние дни на футболиста выходили Фулхэм, который предложил за полноценный трансфер 4 миллиона ерво, и Болонья, предложившая аренду с правом выкупа.

Милану больше нравится предложение "дачников", но самого Балло-Туре не впечатляет перспектива переезда в Лондон. К тому же, он хочет перейти в команду, которая сможет гарантировать ему игровое время.

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