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Милан может подписать защитника Барселоны

Клеман Ленгле может на постоянной основе переехать в Италию.
Сегодня, 00:27
Клеман Ленгле / Getty Images
Клеман Ленгле / Getty Images

Итальянский Милан заинтересован в услугах Клемана Ленгле, пишет Gazzetta dello Sport.

"Россонери" сейчас в поисках опытного центрального защитника за небольшие деньги, а Ленгле - идеальный вариант.

Кроме того, Барселона очень хочет расстаться с игроком, так что переговоры должны быть легкими. Ранее лишь Марсель делал запрос по французу.

Напомним, что прошлый сезон Клеман провел в аренде в Тоттенхэме, где сыграл 35 матчей, забив один гол.

Ранее, напомним, стало известно, что Луис Энрике может покинуть ПСЖ.

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