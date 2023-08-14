Марсель выставил ценник на Малиновского

Украинец претендует на уход из клуба.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский близок к тому, чтобы покинуть Марсель.

Как сообщает MSN со ссылкой на Eurosport, французский клуб решил повысить сумму, которую хочет получить за трансфер игрока.

Читай также: ПСЖ согласовал трансфер футболиста сборной Франции

Теперь Марсель хочет получить за 30-летнего игрока 12 миллионов евро.

Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2026 года.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель зимой этого года за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил два гола и отдал одну голевую передачу в 23 матчах.

Ранее сообщалось, что одноклубник украинца перешел в клуб, игравший на товарищеском турнире в россии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале