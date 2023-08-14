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Марсель выставил ценник на Малиновского

Украинец претендует на уход из клуба.
Сегодня, 08:43
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Украинский полузащитник Руслан Малиновский близок к тому, чтобы покинуть Марсель.

Как сообщает MSN со ссылкой на Eurosport, французский клуб решил повысить сумму, которую хочет получить за трансфер игрока.

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Теперь Марсель хочет получить за 30-летнего игрока 12 миллионов евро. 

Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2026 года.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель зимой этого года за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил два гола и отдал одну голевую передачу в 23 матчах.

Ранее сообщалось, что одноклубник украинца перешел в клуб, игравший на товарищеском турнире в россии.

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