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ПСЖ согласовал трансфер футболиста сборной Франции

Но пока только с Рандалем, с Анйтрахтом еще предстоит договариваться.
Вчера, 22:44
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

ПСЖ все-таки намерен купить Рандаля Коло Муани, пишет Флориан Плеттенберг.

Клуб много контактировал с игроком и сумел добиться устных договоренностей о переходе. Также стороны практически согласовали личный контракт.

Однако убедить Айнтрахт будет куда сложнее, чем самог Рандаля. Спортивный директор "орлов" намерен выручить за француза не менее 100 млн евро. И это не включая бонусы.

Также журналист сообщает, что в парижском клубе начали готовить официальное предложение.

Ранее, напомним, Ла Лига подала жалобу на ПСЖ в Еврокомиссию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Рандаль Коло-Муани

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