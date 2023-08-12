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Ла Лига обратилась с жалобой на ПСЖ в Еврокомиссию

Катарские деньги полохо влияют на европейскую спортивную экосистему.
Сегодня, 19:29
Ла Лига / Getty Images
Ла Лига / Getty Images

Ла Лига подала официальную жалобу на ПСЖ в Еврокомиссию.

Суть ее состоит в том, что по мнению лиги, катарское финансирование ПСЖ вредит всему европейскому рынку, а также нарушает правила ЕС.

Ла Лига считает, что катарские деньги позволили парижскому клубу получить нечестное преимущество, а также исказили некоторые внутренние и в целом рынок ЕС.

В частности, как указано в жалобе, ПСЖ получает ресурсы на нерыночных условиях, и искажает несколько тесно связанных рынков, позволяя ПСЖ использовать иностранные субсидии для подписания контрактов с топ-игроками и тренерами, значительно превышающих его потенциал в нормальной рыночной ситуации. 

В итоге парижане не только влияют на способности других клубов подписывать игроков, но также искусственно завышают цену на других связанных рынках, например, на рынках аудиовизуального маркетинга или спонсорского рынка.

Ла Лига требует от Еврокомиссии отыскать новые инструменты регулирования иностранных субсидий, чтобы обезопасить европейскую спортивную экосистему.

Ранее, напомним, мадридский Реал начал работу над переходом кипера Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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