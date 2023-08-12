Стали известны условия перехода Кепы в Реал

СМИ узнали детали возможного трансфера Кепы Аррисабалаги в Реал. Об этом сообщает Football London.

Лондонский клуб продаст 28-летнего испанца в Мадрид. Возможен также вариант с арендой с обязательством выкупа.

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Напомним, основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа порвал крестообразные связки и выбыл на 9 месяцев.

В прошлом сезоне АПЛ Кепа провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола.

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