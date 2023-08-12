iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стали известны условия перехода Кепы в Реал

Испанец станет полноценным игроком "сливочных".
Сегодня, 18:23
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

СМИ узнали детали возможного трансфера Кепы Аррисабалаги в Реал. Об этом сообщает Football London.

Лондонский клуб продаст 28-летнего испанца в Мадрид. Возможен также вариант с арендой с обязательством выкупа.

Читай также: Новичку Реала все-таки придется лечь под нож

Напомним, основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа порвал крестообразные связки и выбыл на 9 месяцев.

В прошлом сезоне АПЛ Кепа провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид Кепа Аррисабалага

Статьи по теме

Челси намерен отыскать замену травмированной звезде Челси намерен отыскать замену травмированной звезде
Челси перебил предложение Ливерпуля по хавбеку Брайтона Челси перебил предложение Ливерпуля по хавбеку Брайтона
Реал ведет переговоры с голкипером Челси, который был готов перейти в Баварию Реал ведет переговоры с голкипером Челси, который был готов перейти в Баварию
Довбик забил первый гол за Жирону в дебютном матче Довбик забил первый гол за Жирону в дебютном матче
Помочь журналистам

Видео

Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии
Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол19:37
Довбик забил первый гол за Жирону в дебютном матче
Европа19:29
Ла Лига обратилась с жалобой на ПСЖ в Еврокомиссию
Украина19:22
УПЛ: Колос обыграл Верес, Полесье уступило Руху
Сборные19:12
Украина вырвала победу над Болгарией в рамках пре-квалификации на ОИ-2024
Футбол19:09
Эвертон без Миколенко проиграл Фулхэму
Украина19:00
Полесье неожиданно уступило Руху на последних минутах
Футбол19:00
Борнмут с Забарным сыграл вничью против Вест Хэма
Украина18:55
Колос добыл уверенную победу над Вересом
Футбол18:39
Хави высказался о трансферах Барселоны
Европа18:23
Стали известны условия перехода Кепы в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK