Стали известны условия перехода Кепы в Реал
Испанец станет полноценным игроком "сливочных".
СМИ узнали детали возможного трансфера Кепы Аррисабалаги в Реал. Об этом сообщает Football London.
Лондонский клуб продаст 28-летнего испанца в Мадрид. Возможен также вариант с арендой с обязательством выкупа.
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Напомним, основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа порвал крестообразные связки и выбыл на 9 месяцев.
В прошлом сезоне АПЛ Кепа провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола.
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