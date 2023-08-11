Новичку Реала все-таки придется лечь под нож

Перспективному новичку мадридского Реала Арда Гюлеру все-таки придется лечь на операционный стол, пишет The Athletic.

Напомним, перед стартом сезона 18-летний игрок получил травму мениска, однако изначально казалось, что несерьезную.

Теперь же клубные доктора пришли к выводу, что без хирургического вмешательства помочь турецкого вундеркинду не удастся.

В ближайшее время будут согласованы детали операции. А уже после нее можно будет говорить о примерных сроках восстановления Гюлера. Пока, предположительно, речь идет о 1,5-2 месяцах.

Ранее также сообщалось, что Неймар согласовал личный контракт с Барселоной.

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