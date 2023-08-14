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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмтон 1:0: обзор и результат матча чемпионата Англии 14.08.2023

"Красные дьяволы" в непростом поединке вырвали три балла.
Вчера, 23:58
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон / Getty Images

В понедельник, 14 августа, в рамках первого тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Вулверхэмптон. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Первая половины игры прошла под контролем манкунианцев. "Красные дьяволы" держали у себя мяч и создавали немало атак, которые должны были завершаться голом, однако команде не везло на финальной стадии.

Уже во втором тайме гости пришли в себя и стали создавать моменты. Первые минут 15 "волки" могут занести себе в актив, однако далее Эрик тен Хаг провел пару замен, которые принесли свои плоды.

С навеса Аарона Ван-Биссаки мяч в ворота перевел Рафаэль Варан на 76-й минуте. После этого гостей были моменты для того, чтобы отличиться, но матч все же завершился минимальной победой МЮ.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Вулверхэмтон

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмтон 1:0

Гол: Варан, 76

Ожидаемые голы (xG): 1.49 - 2.17
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 15 - 23
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 14 - 8

Манчестер Юнайтед: Онана, Уан-Биссака, Варан, Мартинес (Линделеф, 46), Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт (Эриксен, 68), Антони (Пельистри, 77), Рэшфорд (Мактоминей, 88), Гарначо (Санчо, 68).

Вулверхэмптон: Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Аит-Нури (Буэно, 77), Матеуш Нунеш, Лемина, Гомес, Сарабия (Хван Хи Чхан, 63), Нету, Матеус Кунья (Фабиу Силва, 77).

Предупреждения: Мартинес (17), Лемина (27), Аит-Нури (35), Шоу (45), Нету (69).

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