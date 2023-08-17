Игрок молодежной сборной Украины продлил аренду с австрийским клубом
Максим Таловеров будет выступать в Европе.
ЛАСК официально объявил о продлении аренды украинского защитника Максима Таловерова, который принадлежит Славии.
Австрийский клуб арендовал украинца на 1 год. Соглашение предусматривает опцию выкупа контракта.
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В прошлом сезоне Таловеров отыграл 13 матчей за ЛАСК в прошлом сезоне на правах аренды.
Контракт украинца со Славией рассчитан до 2026 года.
Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 1,5 млн. евро.
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