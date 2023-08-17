Игрок молодежной сборной Украины продлил аренду с австрийским клубом

Максим Таловеров будет выступать в Европе.

ЛАСК официально объявил о продлении аренды украинского защитника Максима Таловерова, который принадлежит Славии.

Австрийский клуб арендовал украинца на 1 год. Соглашение предусматривает опцию выкупа контракта.

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В прошлом сезоне Таловеров отыграл 13 матчей за ЛАСК в прошлом сезоне на правах аренды.

Контракт украинца со Славией рассчитан до 2026 года.

Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 1,5 млн. евро.

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