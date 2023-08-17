Итальянский Милан представил необычный третий комплект формы.

Экипировка от Puma выполнена в нехарактерном для "россонери" цвете - сиренево-бирюзовом. Отмечается, что цвет символизирует инклюзивность.

Клуб давно считается приверженцем инклюзивности и разнообразия, подедрживая различные проекты, направленные на борьбу с дискриминацией и предрассудками.

Милан впервые сыграет в новой форме 24 сентября, в матче Серии А против Вероны.

С новыми формами всех команд на сезон-2023/24 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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