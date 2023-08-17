УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона

Два финалиста ЛЧ и неаполитанский кудесник.

УЕФА объявил финалистов премии лучшему тренеру сезона-2022/23 по версии союза.

Среди номинантов оказались сразу два финалиста Лиги Чемпионов - Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги, а также человек, который привел Наполи к скудетто Лучано Спаллетти.

За выбор ответственны тренера клубов, игравших в еврокубках, тренеры сборных и группа специально отобранных журналистов.

Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

С тройкой финалистов на звание лучшего игрока сезона вы можете ознакомиться на нашем сайте

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