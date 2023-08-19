Лунин поставил личный рекорд по сейвам за Реал

Андрей Лунин поставил личный рекорд по количеству сейвов в одном матче.

В субботу, 19 августа, мадридский Реал встречался с Альмерией. Украинский голкипер помог своей команде победить, совершив семь сейвов.

Ранее Андрей делал максимум шесть сейвов в течение одного матча, это было в сезоне 2021/22 против Кадиса.

С обзором матча Альмерия - Реал вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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