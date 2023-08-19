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Альмерия - Реал 1:3: обзор матча и результат игры 19.08.2023

Андрей Лунин провел хороший матч, совершив несколько классных сейвов.
Вчера, 22:44
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В субботу, 19 августа, на Эстадио де лос Хуегос Медитерранеос прошел поединок второго тура испанской Ла Лиги, в котором Альмерия играла с мадридским Реалом.

В стартовом составе "бланкос" вновь вышел Андрей Лунин. К сожалению, уже на третьем минуте он не смог спасти свою команду от пропущенного гола в исполнении Серхио Аррибаса.

Несмотря на такой ранний пропущенный гол, украинец достаточно уверенно играл дальше, несколько раз совершив отличные сейвы, которые помешали противнику забить еще.

А тем, чтобы увезти с собой три очка, занимались игроки линии атаки, которым очень помог Джуд Беллингем.

На 19-й минуте Дани Карвахаль навесил с фланга на Феде Вальверде, чей удар головой заблокировал Беллингем, который затем протолкнул мяч в сетку ворот хозяев поля.

Под занавес тайма Тони Кроос сумел вывести гостей вперед, но его взятие ворот было отменено из-за фола.

Игроки Реала не сильно переживали по этому поводу. Уже после перерыва Беллингем оформил дубль, замкнув головой навес все того же Крооса.

А спустя 13 минут англичанин записал на свой счет еще и ассист, отдав голевую передачу на Винисиуса Жуниора, который установил окончательный счет встречи.

Таким образом Реал выигрывает оба матча на старте чемпионата, а Альмерия терпит второе поражение подряд.

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Статистика матча Альмерия - Реал второго тура Ла Лиги

Альмерия - Реал 1:3
Голы: Аррибас, 3 - Беллингем, 19, 60, Винисиус, 73.

Ожидаемые голы (xG): 1.32 - 1.82
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 20 - 24
Удары в створ: 8 - 9
Фолы: 10 - 13

Альмерия: Максимильяну - Пубиль (Посо, 69), Чуми, Гонсалес, Акьема - Робертоне (Мелеро, 69), Мохаммед, Эмбарба, Аррибас (Пуйгмаль, 90+1), Рамазани (Коне, 61) - Суарес (Лазаро, 90+1).

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде (Васкес, 90), Чуамени, Кроос (Камавинга, 72), Беллингем (Хоселу, 81) - Винисиус (Диас, 90), Родриго (Модрич, 72).

Предупреждение: Чуми.

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