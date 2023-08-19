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Лунин не сумел спасти Реал, пропустив гол от Альмерии уже на третьей минуте матча

Украинец оказался бессилен в моменте с пропущенным мячом.
Сегодня, 21:30
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин начал в стартовом составе матч второго тура испанской Ла Лиги против Альмерии.

И практически сразу же после стартового свистка 24-летний украинец был вынужден доставать мяч из сетки собственных ворот.

На третьей минуте поединка Лукас Робертоне прорвался по левому флангу и навесил на линию вратарской площади, где Серхио Аррибас ударом головой замкнул подачу одноклубника.

Мяч с отскоком от ноги Лунина влетел в ворота королевского клуба.

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Напомним, что главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что он вряд ли будет прибегать к ротации вратарей, если его команде придется слишком часто играть.

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ИсточникMEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин альмерия

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