Вингер Реала рассказал, что мог оказаться в Барселоне

Футболист Реала Родриго Гоэс сообщил, что до перехода в стан "сливочных" был в шаге от того, чтобы оказаться в Барселоне.

По словам бразильца, ему оставалось только подписать контракт с каталонцами.

"С Барселоной практически все было готово, оставалось только подписать контракт. Я спросил у папы: "Есть ли что-нибудь от мадридского Реала?" Ничего не было. Я попросил подождать до выходных, потому что у нас была игра. Я сказал: "Я буду рвать, а Реал Мадрид меня заметит", - заявил вингер столичного клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль заинтересован в полузащитнике Реала.

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