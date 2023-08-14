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Ливерпуль заинтересован в хавбеке Реала

Но "сливочные" не заинтересованы в продаже.
Сегодня, 17:24
Орельен Тчуамени / Getty Images
Орельен Тчуамени / Getty Images

Английский Ливерпуль продолжает отчаянно искать усиление в опорную зону после проигрыша гонки за Мойзеса Кайседо и, похоже, Ромео Лавию.

Как сообщает The Athletic, "красные" заинтересованы в услугах Орельена Чуамени. Француз является долгосрочной целью мерсисайдцев еще со времен его выступлений за Монако.

В то же время, Реал не будет продавать своего хавбека, если он не выразит заинтересованность в уходе, а он, вероятно, не станет этого делать.

Отметим, что ранее Ливерпуль согласовал сумму трансфера Ромео Лавии, но сам футболист может отклонить предложение коллектива Юргена Клоппа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль реал Орельен Тчуамени

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