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Анчелотти сделал выбор между Кепой и Луниным

Итальянец не будет часто использовать ротацию.
Сегодня, 17:51
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин выйдет в старте в следующем матче Ла Лиги.

"Кепа очень хорошо адаптируется, но поскольку его адаптация все еще продолжается, завтра мы продолжим работу с Луниным, очень хорошо сыгравшим с Атлетиком.

Что будет в следующих матчах – посмотрим. Мы знали Кепу, он показывает свои качества.

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Я не знаю, буду ли ротировать Лунина и Кепу. Правда в том, что Кепа уже имеет очень высокий уровень. Он молод, но в то же время очень опытен.

А Лунину не хватает чуть-чуть опыта, что вполне нормально для молодого игрока. Я не думаю, что у нас будет ротация, когда мы будем играть каждые три дня", – сказал Анчелотти в интервью The Athletic.

Напомним, во втором туре чемпионата Испании Реал сыграла против Альмерии. Игра состоится 19 августа.

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