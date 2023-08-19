Ливерпуль - Борнмут 3:1: обзор матча и результат игры 19.08.2023

Мерсисайдцы, даже играя в меньшинстве, сумели довести дело до победы.

В субботу, 19 августа, на Энфилде прошел матч второго тура Английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Борнмутом.

Начало встречи для мерсисайдцев совсем не задалось. Уже на третьей минуте гости, в стартовом составе которых вышел Илья Забарный, вышли вперед благодаря голу Антуана Семенио.

А спустя несколько минут на желтой карточке оказался Алиссон, допустивший ошибку при розыгрыше мяча у своих ворот.

Но класс есть класс, а потому к перерыву хозяева поля уже были в роли лидера. На 28-й минуте Луис Диас получил пас от Диогу Жоты и боковыми ножницами отправил мяч в ворота "вишен".

Вскоре судья назначил пенальти за фол на Доминике Собослаи.

Мохамед Салах не сумел переиграть Норберто Нету, но египтянин первым же сыграл на добивании.

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That’s now 9 goals in our last 10 @PremierLeague games at Anfield for @MoSalah 🤩 pic.twitter.com/MOvS5LFxYP — Liverpool FC (@LFC) August 19, 2023

После перерыва появилась надежда на возвращение интриги - Алексис Мак Аллистер получил прямую красную за свой грубый фол.

Однако даже отсутствие одного игрока не помешало "красным" добить соперника. Собослаи решился на удар из-за штрафной, с которым справился Нету, но Жота быстрее всех среагировал и добил мяч в ворота.

Сразу же Юрген Клопп выпустил на поле дебютанта Ватару Эндо, который помог своей новой команде довести дело до конца. Ливерпуль одержал первую победу в сезоне, а Борнмут потерпел первое поражение.

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Статистика матча Ливерпуль - Борнмут второго тура АПЛ

Ливерпуль - Борнмут 3:1

Голы: Диас, 28, Салах, 36, Жота, 62 - Семенио, 3.

Ожидаемые голы (xG): 2.64 - 1.52

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 26 - 13

Удары в створ: 10 - 5

Фолы: 11 - 13

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес, 76), Конате, ван Дейк, Робертсон - Собослаи, Мак Аллистер, Гакпо (Эндо, 63) - Салах (Цимикас, 90+1), Жота (Эллиотт, 76), Диас (Нуньес, 90+1).

Борнмут: Нету - Ааронс, Забарный, Сенеси (Траоре, 84), Керкез - Биллинг, Ротуэлл (Келли, 76), Семенио (Брукс, 76), Кристи (Мур, 63), Энтони (Клюйверт, 63) - Соланке.

Предупреждения: Алиссон - Семенио, Энтони, Нету.

Удаление: Мак Аллистер (прямая красная).

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