Салах установил новый домашний рекорд Ливерпуля

В матче второго тура Английской Премьер-лиги против Борнмута вингер Ливерпуля Мохамед Салах отметился очередным голом.

На 36-й минуте египтянин не сумел с "точки" переиграть Норберто Нету, но он же был первым на добивании.

Как сообщает Opta, Салах стал первым игроком в истории Ливерпуля, который отметился результативным действием (гол или ассист) в десяти домашних матчах подряд в рамках АПЛ.

К тому же, он стал первым таким игроком среди всех команд АПЛ со времен Джейми Варди (декабрь 2015 года).

