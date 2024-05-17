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Тухель хочет возглавить клуб из АПЛ

Немецкий специалист готов поработать в Манчестере.
Сегодня, 14:49
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Томас Тухель планирует вернуться в АПЛ. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Немецкий тренер заявил, что не останется в Баварии на следующий сезон. Он открыт для новых предложений и надеется снова работать в АПЛ, где ранее тренировал Челси.

Представители Томаса уже контактировали с Манчестер Юнайтед о возможном сотрудничестве. Детали не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Тухель подтвердил свой уход из Баварии по окончанию сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Томас Тухель

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